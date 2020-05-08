2020-05-08T10:04:33+03:00
Общество

Культурная онлайн-программа на 8 мая для югорчан на самоизоляции

Музеи ждут своих посетителей в онлайн-пространстве
Руслан Савинов
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Культурная онлайн-программа на 8 мая для югорчан на самоизоляцииКультурная онлайн-программа на 8 мая для югорчан на самоизоляцииФото: pixabay.com
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Используйте время дома на самоизоляции с пользой: небольшой дайджест онлайн-мероприятий для любителей культурного отдыха. Обогатите себя настоящими, вечными знаниями из мира литературы и искусства.

1. Дворец культуры «Октябрь» Нижневартовск. Что: Уроки вальса от образцового художественного коллектива студии бального танца «БЭСТ», руководитель Захарченко Н.В. Когда: 8 мая 14.00. Где.

2. Дворец искусств Нижневартовск. Что: Трансляция праздничного концерта, посвящённого Дню Победы 2018. Когда: 8 мая 12.00. Где.

3. Что: «Сказки из Теремка»: русские народные сказки на ночь от актрисы Светланы Крюковой. Когда: 8 мая 20.00. Где.

4. Центр культуры «Югра-презент» Югорск. Что: Мастер-класс по изготовлению георгиевской ленточки. Когда: в течение дня. Где.

5. Югорский кинопрокат Ханты-Мансийск. Что: Онлайн-показы программы архивных фильмов Госфильмофонда России о Великой Отечественной войне. Когда: в течение дня. Где.

ИСТОЧНИК KP.RU

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