Культурная онлайн-программа на 8 мая для югорчан на самоизоляции
Используйте время дома на самоизоляции с пользой: небольшой дайджест онлайн-мероприятий для любителей культурного отдыха. Обогатите себя настоящими, вечными знаниями из мира литературы и искусства.
1. Дворец культуры «Октябрь» Нижневартовск. Что: Уроки вальса от образцового художественного коллектива студии бального танца «БЭСТ», руководитель Захарченко Н.В. Когда: 8 мая 14.00. Где.
2. Дворец искусств Нижневартовск. Что: Трансляция праздничного концерта, посвящённого Дню Победы 2018. Когда: 8 мая 12.00. Где.
3. Что: «Сказки из Теремка»: русские народные сказки на ночь от актрисы Светланы Крюковой. Когда: 8 мая 20.00. Где.
4. Центр культуры «Югра-презент» Югорск. Что: Мастер-класс по изготовлению георгиевской ленточки. Когда: в течение дня. Где.
5. Югорский кинопрокат Ханты-Мансийск. Что: Онлайн-показы программы архивных фильмов Госфильмофонда России о Великой Отечественной войне. Когда: в течение дня. Где.
ИСТОЧНИК KP.RU