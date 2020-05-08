2020-05-08T09:57:45+03:00
Общество

Ребенок-сирота получит жилье в Белоярском районе после вмешательства прокуратуры

Жилое помещение закупят уже в текущем году
Руслан Савинов
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Ребенок-сирота получит жилье в Белоярском районе после вмешательства прокуратурыРебенок-сирота получит жилье в Белоярском районе после вмешательства прокуратурыФото: pixabay.com
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Правоохранители Белоярского проверили соблюдение администрацией района законодательства в сфере обеспечения жильем детей – сирот.

- Установлено, что на территории муниципалитета не все сироты своевременно, то есть, по достижении 18 лет, получают ключи от квартиры, - пояснили в пресс-службе прокуратуры по ХМАО.

Стало известно, что органом местного самоуправления не использовалась предусмотренная законом возможность приобретения жилых помещений через запрос предложений. Упомянутый способ закупки отличается оперативностью и позволяет покупать квартиры для детей - сирот не только у организаций, но и у граждан.

Главе Белоярского района внесено представление: виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Уже в 2020 году администрация муниципалитета путем запроса предложений купит жилое помещение для ребенка-сироты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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