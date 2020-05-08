Ребенок-сирота получит жилье в Белоярском районе после вмешательства прокуратуры
Правоохранители Белоярского проверили соблюдение администрацией района законодательства в сфере обеспечения жильем детей – сирот.
- Установлено, что на территории муниципалитета не все сироты своевременно, то есть, по достижении 18 лет, получают ключи от квартиры, - пояснили в пресс-службе прокуратуры по ХМАО.
Стало известно, что органом местного самоуправления не использовалась предусмотренная законом возможность приобретения жилых помещений через запрос предложений. Упомянутый способ закупки отличается оперативностью и позволяет покупать квартиры для детей - сирот не только у организаций, но и у граждан.
Главе Белоярского района внесено представление: виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Уже в 2020 году администрация муниципалитета путем запроса предложений купит жилое помещение для ребенка-сироты.
ИСТОЧНИК KP.RU