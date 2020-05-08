2020-05-08T09:35:11+03:00
Происшествия

Чтобы вернуть мужа, югорчанка отдала 144 тысячи рублей «магу в пятом поколении»

Полиция приступила к поискам волшебницы-аферистки
Руслан Савинов
Поделиться:
Чтобы вернуть мужа, югорчанка отдала 144 тысячи рублей «магу в пятом поколении»Чтобы вернуть мужа, югорчанка отдала 144 тысячи рублей «магу в пятом поколении»Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Очередной жертвой аферистов стала жительница Нягани: она решила вернуть мужа, который ушел от нее накануне.

- 65-летняя жительница Нягани пояснила, что нашла объявление в интернете об оказании услуг по колдовству и магии. На сайте был указан номер, по которому позвонила заявительница. Ей ответила женщина, которая представилась Валентиной Васильевной: она сказала, что является магом и эзотериком в пятом поколении, - рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Лжегадалка сказала, что вернет мужа. Однако за ее услуги необходимо перевести на номер карты 66 тысяч рублей, а также отдельно заплатить за консультацию. После перевода маг периодически просила перечислить средства, то на атрибуты ритуалов, то за дополнительные услуги по проведению обрядов. Доверчивая югорчанка перевела магу еще 75 тысяч рублей. Только потом она поняла, что общалась с мошенницей.

В общей сложности потерпевшая лишилась более 144 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Питание для новорожденных начнут производить в ХМАО
Экскаватор оставил без электроснабжения Северный район Сургута
Культурная онлайн-программа на 8 мая для югорчан на самоизоляции
Ребенок-сирота получит жилье в Белоярском районе после вмешательства прокуратуры
Чтобы вернуть мужа, югорчанка отдала 144 тысячи рублей «магу в пятом поколении»
Директора фиктивной фирмы осудят в Нижневартовске
В Сургутском районе выберут «Предпринимателя года – 2019»
Почти сто человек работают на горячей линии Югры по противодействию коронавирусу
Два ребенка пострадали на югорских дорогах
Еще 14 югорчан излечились от коронавируса
Молодой житель Нижневартовска выстрелил в полицейского
Погода в Югре 8 мая: летний зной
Дезинфекцию общественных мест продолжили в Когалыме
Югорчанин избил до смерти родную мать
«Резиновую» дачу обнаружили в Нижневартовске
Медики Югры перечислили региональные особенности пандемии коронавируса
Жители Югры присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» онлайн
Почти 27 млрд рублей направлены на адресную поддержку югорчан во время пандемии
Нулевого уровня травматизма на рабочих местах хотят добиться в Югре
Уже два лесных пожара зафиксированы в ХМАО
В праздничные дни мая у регоператора ХМАО «горячая пора»