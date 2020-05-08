Чтобы вернуть мужа, югорчанка отдала 144 тысячи рублей «магу в пятом поколении»

8 Май 2020 2020-05-08T09:35:11+03:00

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Очередной жертвой аферистов стала жительница Нягани: она решила вернуть мужа, который ушел от нее накануне.

- 65-летняя жительница Нягани пояснила, что нашла объявление в интернете об оказании услуг по колдовству и магии. На сайте был указан номер, по которому позвонила заявительница. Ей ответила женщина, которая представилась Валентиной Васильевной: она сказала, что является магом и эзотериком в пятом поколении, - рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Лжегадалка сказала, что вернет мужа. Однако за ее услуги необходимо перевести на номер карты 66 тысяч рублей, а также отдельно заплатить за консультацию. После перевода маг периодически просила перечислить средства, то на атрибуты ритуалов, то за дополнительные услуги по проведению обрядов. Доверчивая югорчанка перевела магу еще 75 тысяч рублей. Только потом она поняла, что общалась с мошенницей.

В общей сложности потерпевшая лишилась более 144 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU