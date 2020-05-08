Директора фиктивной фирмы осудят в Нижневартовске

8 Май 2020 2020-05-08T08:57:05+03:00

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Правоохранители Нижневартовска утвердили обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Ее обвиняют в совершении преступления по статье «Предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия, совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице».

Следствие установило, что жительница Нижневартовска за вознаграждение предоставила свой паспорт для регистрации в налоговом органе на свое имя фирму, а также в последующем неоднократно предоставляла документ, удостоверяющий личность, при реорганизации предприятия.

- При этом, обвиняемая не исполняла обязанности директора предприятия и знала, что является подставным лицом, - пояснили в пресс-службе прокуратуры по ХМАО.

К настоящему моменту уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU