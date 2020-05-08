В Сургутском районе выберут «Предпринимателя года – 2019»

8 Май 2020 2020-05-08T08:50:40+03:00

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Стартовал прием заявок на конкурс «Предприниматель года Сургутского района – 2019». Как отметили в пресс-службе администрации муниципалитета, к участию в конкурсе приглашают предприятия малого и среднего бизнеса, зарегистрированные на территории района.

Претенденты могут подавать заявки до 19 мая на официальном сайте конкурса.

- В этом году главный приз увеличен втрое и составит 300 тысяч рублей, - заявила начальник управления инвестиционной политики района Елена Мельникова.

Всего в конкурсе - семь основных номинаций: «Digital Маркетинг», «Тропа года», «Вклад в будущее», «Красота спасет мир», «Вкус года», «Услуга года» и «Сделано в районе». А также три специальных номинации: «Добрые дела», «Сильные духом» и «Леди в деле».

Добавим, что подать заявку одновременно можно только на две номинации. Награждение и торжественный приём в честь победителей состоится 6 июня. Справки по телефонам: 8(3462) 52-60-08, 52-60-61.

ИСТОЧНИК KP.RU