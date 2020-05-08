2020-05-08T08:37:39+03:00
Общество

Почти сто человек работают на горячей линии Югры по противодействию коронавирусу

Телефон принимает звонки круглосуточно
Руслан Савинов
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Почти сто человек работают на горячей линии Югры по противодействию коронавирусуПочти сто человек работают на горячей линии Югры по противодействию коронавирусу
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Уже 97 человек, являющихся государственными гражданскими служащими и сотрудниками подведомственных учреждении , присоединились к работе горячей линии ХМАО по противодействию COVID-19/

- Они стараются сделать вашу жизнь проще в период пандемии — ответить на все волнующие вопросы, связанные с коронавирусом. Эти лица с вами на связи 24/7, - отметил в своем официальном аккаунте в соцсети «Инстаграм» первый заместитель губернатора региона Алексей Шипилов при рассказе о результатах работы «Единой горячей линии в Югре по COVID-19».

Итак, напоминаем номер горячей линии в Ханты-Мансийском автономно округе: 8-800-301-68-88.

ИСТОЧНИК KP.RU

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