Почти сто человек работают на горячей линии Югры по противодействию коронавирусу
Уже 97 человек, являющихся государственными гражданскими служащими и сотрудниками подведомственных учреждении , присоединились к работе горячей линии ХМАО по противодействию COVID-19/
- Они стараются сделать вашу жизнь проще в период пандемии — ответить на все волнующие вопросы, связанные с коронавирусом. Эти лица с вами на связи 24/7, - отметил в своем официальном аккаунте в соцсети «Инстаграм» первый заместитель губернатора региона Алексей Шипилов при рассказе о результатах работы «Единой горячей линии в Югре по COVID-19».
Итак, напоминаем номер горячей линии в Ханты-Мансийском автономно округе: 8-800-301-68-88.
ИСТОЧНИК KP.RU