2020-05-08T08:29:06+03:00
Происшествия

Два ребенка пострадали на югорских дорогах

В первом случае речь о школьнике-велосипедисте, во втором - о четырехлетнем мальчике
Руслан Савинов
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Два ребенка пострадали на югорских дорогах. Фото ГИБДД по ХМАО.Два ребенка пострадали на югорских дорогах. Фото ГИБДД по ХМАО.
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На территории ХМАО накануне, 7 мая, четыре получили травмы, в том числе два несовершеннолетних в четырех дорожно-транспортных происшествиях.

Так, в 17:56 на пересечении улиц Обской – переулок Первомайский в Ханты-Мансийска по предварительным данным, 14-летний мальчик на велосипеде «Стелс», не уступил дорогу и совершил столкновение с «Тойота РАВ – 4», за рулем которой был 33-летний водитель. В результате аварии школьник получил травмы.

Кроме того, в 19:40 в жилой зоне на улице Грибоедова в Сургуте 39-летний мужчина за рулем «Грейт Волл», допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, выбежавшего на проезжую часть из-за припаркованных авто. В итоге 4-летний мальчик получил травмы.

Также известно, что в ХМАО сотрудники ГИБДД задержали 13 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, пятерых – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 42 водителя привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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