Два ребенка пострадали на югорских дорогах
На территории ХМАО накануне, 7 мая, четыре получили травмы, в том числе два несовершеннолетних в четырех дорожно-транспортных происшествиях.
Так, в 17:56 на пересечении улиц Обской – переулок Первомайский в Ханты-Мансийска по предварительным данным, 14-летний мальчик на велосипеде «Стелс», не уступил дорогу и совершил столкновение с «Тойота РАВ – 4», за рулем которой был 33-летний водитель. В результате аварии школьник получил травмы.
Кроме того, в 19:40 в жилой зоне на улице Грибоедова в Сургуте 39-летний мужчина за рулем «Грейт Волл», допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, выбежавшего на проезжую часть из-за припаркованных авто. В итоге 4-летний мальчик получил травмы.
Также известно, что в ХМАО сотрудники ГИБДД задержали 13 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, пятерых – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 42 водителя привлечены к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU