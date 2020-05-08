Еще 14 югорчан излечились от коронавируса
По состоянию на 8 мая в ХМАО выписаны в связи с выздоровлением еще 14 пациентов.
- Всего из 551 зарегистрированного случая коронавирусной инфекции 17 человек в тяжелом состоянии, восемь подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, - пояснили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.
Таким образом, в сумме в Ханты-Мансийском автономном округе количество выздоровевших на сегодня составило 189 человек.
- Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88, - напоминают югорские врачи.
ИСТОЧНИК KP.RU
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