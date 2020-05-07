Дезинфекцию общественных мест продолжили в Когалыме
Специалисты Когалыма продолжили дезинфекционную обработку общественных пространств. Об этом стало известно от пресс-службы администрации города.
- Мероприятия проводят еженедельно. Обрабатывают детские площадки, остановочные пункты общественного транспорта, парки и скверы, - отметили власти Когалыма.
Известно, что средство для дезинфекции производится в самом городе, Когалымским заводом химических реагентов.
Напомним, что дезинфекция - лишь часть комплексного плана по снижению риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
К настоящему моменту один когалымец заражен вирусом, а еще один - выздоровел
ИСТОЧНИК KP.RU