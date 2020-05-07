2020-05-07T19:05:27+03:00
Общество

Дезинфекцию общественных мест продолжили в Когалыме

В первую очередь обрабатывают парки и скверы
Руслан Савинов
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Дезинфекцию общественных мест продолжили в Когалыме. Фото администрации города.Дезинфекцию общественных мест продолжили в Когалыме. Фото администрации города.
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Специалисты Когалыма продолжили дезинфекционную обработку общественных пространств. Об этом стало известно от пресс-службы администрации города.

- Мероприятия проводят еженедельно. Обрабатывают детские площадки, остановочные пункты общественного транспорта, парки и скверы, - отметили власти Когалыма.

Известно, что средство для дезинфекции производится в самом городе, Когалымским заводом химических реагентов.

Напомним, что дезинфекция - лишь часть комплексного плана по снижению риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

К настоящему моменту один когалымец заражен вирусом, а еще один - выздоровел

ИСТОЧНИК KP.RU

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