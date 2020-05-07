«Резиновую» дачу обнаружили в Нижневартовске
Прокурор Нижневартовска направил в суд уголовное дело в отношении 37-летней местной жительницы. С 20 июля 2019 года по 13 февраля 2020 года она прописала в своем дачном доме, не пригодном для проживания, на территории одного из СОНТов, 36 граждан России.
- Было установлено, что фактически они в данном помещении не проживали, - отметили стражи порядка Нижневартовска.
За подобное преступление грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Полиция напомнила, что сообщить о «резиновых квартирах» и фактах нелегальной миграции можно в УМВД России по Нижневартовску по телефону 102.
ИСТОЧНИК KP.RU