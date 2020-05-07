2020-05-07T17:47:59+03:00
Происшествия

«Резиновую» дачу обнаружили в Нижневартовске

Женщина прописала в домике десятки человек
Руслан Савинов
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«Резиновую» дачу обнаружили в Нижневартовске«Резиновую» дачу обнаружили в НижневартовскеФото: pixabay.com
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Прокурор Нижневартовска направил в суд уголовное дело в отношении 37-летней местной жительницы. С 20 июля 2019 года по 13 февраля 2020 года она прописала в своем дачном доме, не пригодном для проживания, на территории одного из СОНТов, 36 граждан России.

- Было установлено, что фактически они в данном помещении не проживали, - отметили стражи порядка Нижневартовска.

За подобное преступление грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Полиция напомнила, что сообщить о «резиновых квартирах» и фактах нелегальной миграции можно в УМВД России по Нижневартовску по телефону 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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