Медики Югры перечислили региональные особенности пандемии коронавируса

7 Май 2020 2020-05-07T17:43:02+03:00

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Руководитель регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский пообщался в «Инстаграме» с врачами из Нижневартовска, спасающими жизни и здоровье пациентов с коронавирусом.

Стало известно, что недостатка аппаратов ИВЛ, которые требуются некоторым пациентам с COVID-19, нет, при этом специалисты изначально испытывали недостаток опыта с учетом того, что коронавирус был мало изучен.

- Клиническая картина заболевания не похожа на грипп, иногда протекает тяжелее, особенно у людей старшего возраста с сопутствующими заболеваниями, вирус усугубляет имеющиеся патологии. Коронавирусом легко заразиться в тесном кругу, яркий пример — рабочие предприятий, вахтовики с месторождений, - пояснили инфекционисты из Нижневартовска Марина Кустова и анестезиолог-реаниматолог Евгений Зырянов.

Они отметили, что завозных случаев COVID-19 фиксируется все меньше, люди заражаются, прогуливаясь по городу, контактируя с заболевшими.

- Риск заразиться ниже, если носишь маску. В среднем пребывание в больнице одного пациента с коронавирусом — три недели, это срок между поступлением и выздоровлением больного. Инфекция часто протекает бессимптомно, - отметили врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU