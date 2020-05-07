Жители Югры присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» онлайн

7 Май 2020 2020-05-07T16:00:25+03:00

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Акция «Георгиевская ленточка», которая проходит в России уже 15 лет, в этот раз в связи тяжелой эпидемиологической обстановкой будет организована в онлайн-формате. К акции с большим энтузиазмом присоединились и жители городов и сел Югры.

Раздача Георгиевских лент происходит через различные учреждения, которые продолжают работу в период самоизоляции: аптеки, автозправочные станции, торговые учреждения, отделения полиции и так далее. Кроме того, в распространении этих символов праздника принимают участие сотрудники ГИБДД и волонтеры. При этом все, кто задействован в организации акции на местах, соблюдают санитарные нормы и требования, предписанные органами Роспотребнадзора в связи с угрозой распространения коронавируса.

Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо сделать фото с Георгиевской ленточкой, разместить его на своих страницах в соцсетях, а также рассказать, что лента значит для участника и почему важен этот символ. Для публикаций нужно использовать хэштеги #георгиевскаяленточка и #лучшедома.

К подготовке в акции в сельских поселениях Ханты-Мансийского района активно привлекались сотрудники ДПС, также ленточки распространялись через местные продуктовые магазины, которые продолжают работать в период самоизоляции.

– Предприниматели с интересом восприняли предложение помочь в распространении ленточек, чтобы они были доступны для всех жителей. Раздавали и по домам – разумеется, с соблюдением всех санитарных норм и социальной дистанции, – отметила начальник отдела молодежной политики администрации Ханты-Мансийского района Наталия Чеснокова.

В Мегионе жителям для участи я в акции раздали уже более полутора тысяч георгиевских лент, сообщила руководитель муниципального молодежного автономного учреждения «Старт» Ольга Зубкова.

– Это не окончательная цифра, многие наши земляки готовы принять в этом проекте активное участие, – поделилась она.

Как отметил глава муниципального штаба «Волонтеры Победы» города Пыть-Яха Кароль Пензеш, в распространении георгиевских лент участвуют местные органы полиции, аптеки, торговые и другие учреждения.

– В общей сложности ожидается, что в нашем городе к 9 Мая будет распространено около 10 тысяч лент. Проект активно реализуется, и жители с большим желанием поддерживают его, как и другие акции, посвященные 75-й годовщине Дня Победы, – отметил Кароль Пензеш.

Добавим, что Георгиевская ленточка – это символ героизма, воинской доблести и славы советских бойцов, она стала одним из атрибутов Дня Победы. Традиционно на ленту наносятся черные и оранжевые полосы. Они использовалась при создании одной из самых почетных наград Великой Отечественной войны – ордена Славы.

ИСТОЧНИК KP.RU