7 Май 2020 2020-05-07T15:52:14+03:00

Почти 27 млрд рублей направлены на адресную поддержку югорчан во время пандемии Фото: pixabay.com

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Директор департамента экономразвития ХМАО Николай Милькис в своем аккаунте в «Инстаграме» рассказал о том, какие средства направлены на поддержку малого и среднего бизнеса, а также на поддержку незащищенных слоев населения, строительных отраслей и сферы ЖКХ.

Итак, 26,6 млрд рублей направлены на поддержку: семей с детьми, многодетных семей, пенсионеров, а также лиц, уволенных в связи с ликвидациеи предприятии .

Кроме того, направлено на поддержку: сферы занятости – 892,7 млн. рублей, строительнои отрасли и ЖКК – 5,8 млрд. рублей, малого и среднего бизнеса - 1,1 млрд. рублей.

Также из бюджета региона выделено 140 млн. рублеи для предоставления микрозаи мов на льготных условиях для предприятии наиболее пострадавших отраслеи .

ИСТОЧНИК KP.RU