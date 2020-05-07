Нулевого уровня травматизма на рабочих местах хотят добиться в Югре

7 Май 2020 2020-05-07T15:41:52+03:00

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Координаторы комиссии ХМАО по регулированию социально-трудовых отношений предлагают достигнуть в регионе показателей концепции «нулевой травматизм».

Концепция «нулевой травматизм» - новый подход к организации профилактики, объединяющий три направления – безопасность, гигиену труда и благополучие работников на всех уровнях производства. Концепция предлагает «семь золотых правил», реализация которых будет содействовать работодателю в снижении показателей производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, - пояснили в пресс-службе департамента труда и занятости населения ХМАО.

Организациям региона рекомендуют присоединиться в качестве партнера к упомянутой кампании. Это можно сделать на официальном сайте концепции.

- Участие в «Vision Zero» – это дополнительная возможность продемонстрировать развитую корпоративную социальную ответственность, высокую культуру безопасности, достижения в вопросах улучшения условий труда, компетентность специалистов, занятых в обеспечении охраны труда и сохранении жизни и здоровья работников, - пояснили специалисты.

Добавим, что вопросы по присоединению к кампании и разработке собственной программы «Нулевой травматизм» можно направить в департамент труда и занятости населения Югры по электронной почте.

ИСТОЧНИК KP.RU