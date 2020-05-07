Уже два лесных пожара зафиксированы в ХМАО
Первый лесной пожар в Югре зарегистрирован 5 мая на территории Ханты-Мансийского района. На следующий день, 6 мая, – на территории Кондинского района. По данным пресс-службы правительства региона, возгорания были оперативно потушены.
- Сейчас действующие лесные пожары отсутствуют, - заявили в окружном департаменте недропользования и природных ресурсов.
- Сегодня, 7 мая, в ХМАО прогнозируются 1-3 классы пожарной опасности, - пояснили в Ханты-Мансийском центре по гидрометеорологии и статистическим данным специализированной диспетчерской службы «Базы авиационной и наземной охраны лесов».
Напомним, пожароопасный сезон в лесах ХМАО установлен с 25 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU