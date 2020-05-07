В праздничные дни мая у регоператора ХМАО «горячая пора»

7 Май 2020 2020-05-07T15:19:39+03:00

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Майские праздники, как и новогодние, для регоператора горячая пора. Как отметили в пресс-службе «Югра-Экология», с 9 по 11 мая дежурные диспетчеры принимают звонки по номеру 8 800 222 11 86.

- С 1 по 5 мая звонки от югорчан также поступали. Были трудности с вывозом контейнеров от домов с мусоропроводами, потому что там задействованы сотрудники управляющих компаний: к приезду мусоровоза дворник должен выкатить бак из мусороприемника. В праздничные дни у некоторых УК сотрудники отдыхают, приходится координировать работу на месте, - пояснили представители регоператора.

Кроме того, отмечались завалы контейнерных площадок в частном секторе, так как югорчане устраивали субботники у себя на участках:

- Объемы отходов в связи с этим значительно увеличились, - отметили специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU