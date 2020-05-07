2020-05-07T14:53:23+03:00
Общество

Школьники Сургута рисуют на окнах символику Победы

Трафареты для рисунков доступны каждому
Руслан Савинов
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Школьники Сургута рисуют на окнах символику Победы. Фото администрации города.Школьники Сургута рисуют на окнах символику Победы. Фото администрации города.
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К настоящему моменту уже 37 школ Сургута, 19 детских садов и четыре учреждения дополнительного образования стали участниками всероссийской акции «Окна Победы». Как отметили в пресс-службе администрации города, дети вместе с родителями украсили окна квартир георгиевскими лентами, боевыми красными знаменами, сделали рисунки вечного огня, белых журавлей и других символов Победы в войне.

- Ребята украшают окна праздничной символикой, вырезают, летящих ввысь журавлей, размещают портреты родственников, участников войны. Очень важно, что через погружение в историю своей семьи, дети больше узнают о собственных родственниках, которых затронула война на поле боя и в тылу, а День Победы стал одним из самых важных праздников, – поделилась директор департамента образования Сургута Ирина Замятина.

Напомним, что всероссийская акция «Окна Победы» длится с 1 по 9 мая. Присоединиться к ней можно в соцсетях по хэштегу #ОКНА_ПОБЕДЫ. Трафареты для рисунков можно найти на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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