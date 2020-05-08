Погода в Югре 8 мая: летний зной

8 Май 2020 2020-05-08T05:01:26+03:00

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В Ханты-Мансийском автономном округе в пятницу, 8 мая, ожидается переменная облачность с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4 – 9 м/с. Температура воздуха ночью +8, +13 градусов, днем +22, +27 градусов.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +24, +26 градусов.

В Сургуте станет солнечно и не ожидается осадков. Ветер юго-западный 4-5 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +21 +23 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется облачный день и без осадков. Ветер юго-западный 4-5 метра в секунду. Температура воздух днем составит +21, +23 градуса.

На Руси этот день называли «Марк Ключник». По погоде отмечали: в это время пернатые возвращались в родные края целыми стаями.

ИСТОЧНИК KP.RU