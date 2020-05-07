Хоккейный клуб «Югра» заключил контракты с пятью игроками
Хоккейный клуб «Югра» продолжил работу по сохранению костяка команды. По информации от пресс-службы департамента физической культуры и спорта ХМАО, контракты с клубом еще на год подписали нападающие Никита Чусовитин, Дамир Ширгазиев, Дмитрий Арсенюк и Александр Борисенков, а также защитники Андрей Чуркин и Дмитрий Сергеев.
- Команда пополнится и новыми игроками. Клуб произвел обмен с ЦСКА. Югорский клуб пополнит форвард «Звезды» Максим Рыжков, а в систему ЦСКА отправится нападающий «Мамонтов Югры» Максим Кирилейченко, - пояснили представители клуба.
Также в «Югру» перешли еще пять хоккеистов из других команд: защитник Павел Ельшанский – «Ермак», нападающий Александр Тимирев – «Лада», Артем Воронин – «Хумо», Артем Антипов «Звезда» и Павел Синявский «Хумо».
ИСТОЧНИК KP.RU