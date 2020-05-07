2020-05-07T13:51:51+03:00
Спорт

Хоккейный клуб «Югра» заключил контракты с пятью игроками

Изменения уже утверждены
Руслан Савинов
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Хоккейный клуб «Югра» заключил контракты с пятью игроками. Фото департамента физической культуры и спорта ХМАО.Хоккейный клуб «Югра» заключил контракты с пятью игроками. Фото департамента физической культуры и спорта ХМАО.
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Хоккейный клуб «Югра» продолжил работу по сохранению костяка команды. По информации от пресс-службы департамента физической культуры и спорта ХМАО, контракты с клубом еще на год подписали нападающие Никита Чусовитин, Дамир Ширгазиев, Дмитрий Арсенюк и Александр Борисенков, а также защитники Андрей Чуркин и Дмитрий Сергеев.

- Команда пополнится и новыми игроками. Клуб произвел обмен с ЦСКА. Югорский клуб пополнит форвард «Звезды» Максим Рыжков, а в систему ЦСКА отправится нападающий «Мамонтов Югры» Максим Кирилейченко, - пояснили представители клуба.

Также в «Югру» перешли еще пять хоккеистов из других команд: защитник Павел Ельшанский – «Ермак», нападающий Александр Тимирев – «Лада», Артем Воронин – «Хумо», Артем Антипов «Звезда» и Павел Синявский «Хумо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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