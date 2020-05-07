2020-05-07T13:26:00+03:00
Общество

Какие поздравления и подарки ждут ветеранов ХМАО к юбилею Победы?

Подготовлены как денежные выплаты, так и эксклюзивные презенты
Руслан Савинов
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Какие поздравления и подарки ждут ветеранов ХМАО к юбилею Победы?Какие поздравления и подарки ждут ветеранов ХМАО к юбилею Победы?Фото: pixabay.com
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В ХМАО ветеранам Великой Отечественной войны выплачено по 75 тысяч рублей и 50 тысяч рублей, по 20 тысяч рублей вдовам участников ВОВ, по 10 тысяч рублей гражданам из числа детей, потерявших родителей на фронте в годы войны, по 5 тысяч рублей инвалидам боевых действий и родителям погибших военнослужащих. Об этом сообщила в своем аккаунте в соцсети «Инстаграм» глава региона Наталья Комарова.

- В регионе вручены медали в честь 75-летия Победы ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий, зарегистрированным в ХМАО, а также живущим за пределами округа, - уточнила Наталья Комарова.

Также ветеранам региона, вдовам участников войны ко Дню Победы подготовлены и вручаются продуктовые корзины с югорскими деликатесами. Кроме того, для участников боевых действий корзины дополнили необычными подарками, копией репродукторов, которые использовали в военные годы. На репродукторах записано 75 фронтовых песен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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