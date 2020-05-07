2020-05-07T13:12:14+03:00
Общество

Хозяев подтопленных участков садово-огороднических товариществ в Мегионе эвакуировали

Пункт временного размещения находится во Дворце искусств
Руслан Савинов
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Хозяев подтопленных участков садово-огороднических товариществ в Мегионе эвакуировалиХозяев подтопленных участков садово-огороднических товариществ в Мегионе эвакуировалиФото: pixabay.com
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Глава Мегиона Олега Дейнека провел с горожанами телефонную прямую линию. За час работы поступило двенадцать вопросов. Как отметили в пресс-службе администрации города, один из вопросов касался подтопленных участков садово-огороднических товариществ.

- В обращении одного мегионца была обеспокоенность ситуацией, сложившейся в районе пятой мехколонны, где из-за затора на Ватинском Ёгане оказались подтоплены участки садово-огороднических товариществ, - отметили власти города.

Олег Дейнека сообщил, что для решения вопроса подключены силы подразделений МЧС, ситуация контролируется со стороны муниципальных органов власти Мегиона и Нижневартовского района.

Для жителей домов, зарегистрированных по месту проживания в СОТах, подготовлен пункт временного размещения во Дворце искусств.

Добавим, что сообщить о необходимости эвакуации в пункт временного размещения граждане могут по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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