7 Май 2020 2020-05-07T12:54:44+03:00

Работодатель в Радужном задолжал сотрудникам 85 миллионов рублей Фото: pixabay.com

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Правоохранители Югры провели проверку по обращению жителя Радужного. Мужчина заявил о невыплате заработной платы обществом с ограниченной ответственностью «Алмаз».

- Установлено, что организация имеет задолженность по зарплате перед 1653 работниками за март 2020 года. Общая сумма долга - более 85 миллионов рублей, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

Руководителю компании объявили предостережение о недопустимости нарушений трудового законодательства. После этого трудовые права работников незамедлительно восстановили: задолженность по заработной плате погашена полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU