7 Май 2020 2020-05-07T12:20:13+03:00

Как заключаются браки в период пандемии в Югре? Фото: pixabay.com

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова ответила в социальной сети «Инстаграм» на актуальные вопросы жителей региона. Многие вопросы были посвящены особенностям проведения некоторых мероприятий во время режима самоизоляции. Югорчан интересовал вопрос: как заключать браки в период пандемии?

- Если есть жизненная необходимость заключения брака, можно подать заявление онлайн. Однако бракосочетание в ЗАГСах должно проходить без приглашения гостей, - пояснила Наталья Комарова.

Также напомним, что нерабочие дни в Югре – до 11 мая включительно для всех организаций, кроме тех, чья деятельность не приостановлена в период действия режима повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU