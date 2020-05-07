2020-05-07T12:20:13+03:00
Общество

Как заключаются браки в период пандемии в Югре?

Спойлер: церемонии проходят не многолюдно
Руслан Савинов
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Как заключаются браки в период пандемии в Югре?Как заключаются браки в период пандемии в Югре?Фото: pixabay.com
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова ответила в социальной сети «Инстаграм» на актуальные вопросы жителей региона. Многие вопросы были посвящены особенностям проведения некоторых мероприятий во время режима самоизоляции. Югорчан интересовал вопрос: как заключать браки в период пандемии?

- Если есть жизненная необходимость заключения брака, можно подать заявление онлайн. Однако бракосочетание в ЗАГСах должно проходить без приглашения гостей, - пояснила Наталья Комарова.

Также напомним, что нерабочие дни в Югре – до 11 мая включительно для всех организаций, кроме тех, чья деятельность не приостановлена в период действия режима повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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