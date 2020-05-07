Как заключаются браки в период пандемии в Югре?
Губернатор ХМАО Наталья Комарова ответила в социальной сети «Инстаграм» на актуальные вопросы жителей региона. Многие вопросы были посвящены особенностям проведения некоторых мероприятий во время режима самоизоляции. Югорчан интересовал вопрос: как заключать браки в период пандемии?
- Если есть жизненная необходимость заключения брака, можно подать заявление онлайн. Однако бракосочетание в ЗАГСах должно проходить без приглашения гостей, - пояснила Наталья Комарова.
Также напомним, что нерабочие дни в Югре – до 11 мая включительно для всех организаций, кроме тех, чья деятельность не приостановлена в период действия режима повышенной готовности.
ИСТОЧНИК KP.RU