Под покровом ночи югорчанин украл мусорный контейнер
В ХМАО за минувшие сутки, 6 мая, случилось 63 преступления. По данным пресс-службы УМВД Югры уже раскрыто 35 нарушений закона, из них: вымогательство, грабеж, четыре мошенничества, пять преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и семь краж.
Так, в Кондинском районе 52-летний мужчина ночью около одного из домов в поселке Дальний совершил дерзкую кражу:
- Он похитил мусорный контейнер. Стоимость украденного - более 13500 рублей, - пояснили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
Известно, что подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.
Кроме того, в ХМАО накануне раскрыли пят ранее зарегистрированных преступлений и выявили почти шесть тысяч правонарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU