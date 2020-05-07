Под покровом ночи югорчанин украл мусорный контейнер

7 Май 2020 2020-05-07T12:07:17+03:00

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В ХМАО за минувшие сутки, 6 мая, случилось 63 преступления. По данным пресс-службы УМВД Югры уже раскрыто 35 нарушений закона, из них: вымогательство, грабеж, четыре мошенничества, пять преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и семь краж.

Так, в Кондинском районе 52-летний мужчина ночью около одного из домов в поселке Дальний совершил дерзкую кражу:

- Он похитил мусорный контейнер. Стоимость украденного - более 13500 рублей, - пояснили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Известно, что подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в ХМАО накануне раскрыли пят ранее зарегистрированных преступлений и выявили почти шесть тысяч правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU