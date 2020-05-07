Большинство новых случаев заражения коронавирусом снова произошли в Сургутском районе
В ХМАО лабораторно подтверждены 14 новых случаев заболевания коронавирусом в четырех муниципалитетах. География распространения инфекции такова:
- Сургутский район – семь, Нижневартовск - пять, Нефтеюганский район – один, Нягань – один, - пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора по ХМАО. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 551.
По возрастной структуре новые случаи распределены следующим образом: дети – трое, 18-29 лет – один, 30-49 лет - пятеро, 50-64 года – пятеро. По местам инфицирования: из ранее установленных очагов – 11 случаев, завозной - один, в двух случаях контакт еще устанавливается.
В состоянии пневмонии – двое из новых случаев, с симптомами ОРВИ - шесть, в бессимптомной форме заболевания – тоже шесть.
ИСТОЧНИК KP.RU
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