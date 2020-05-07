Продавец в Сургуте вновь реализовала подростку алкоголь
Полиция Сургута в одном из продуктовых магазинов по проспекту Мира нашла факт продажи алкоголя несовершеннолетнему.
- Продавца уже ранее уже привлекали к административной ответственности за розничную продажу алкоголя лицам, не достигшим 18 лет. Зная Однако сургутянка, не убедившись в том, что покупатель достиг совершеннолетия, продала ему одну бутылку пива, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ханты-Мансийского автономного округа.
Возбуждено уголовное дело по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». Женщине грозит штраф до 80 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до года.
ИСТОЧНИК KP.RU