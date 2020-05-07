2020-05-07T11:15:50+03:00
Общество

Продавец в Сургуте вновь реализовала подростку алкоголь

Теперь женщине грозит уголовная ответственность
Руслан Савинов
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Продавец в Сургуте вновь продала подростку алкогольПродавец в Сургуте вновь продала подростку алкогольФото: pixabay.com
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Полиция Сургута в одном из продуктовых магазинов по проспекту Мира нашла факт продажи алкоголя несовершеннолетнему.

- Продавца уже ранее уже привлекали к административной ответственности за розничную продажу алкоголя лицам, не достигшим 18 лет. Зная Однако сургутянка, не убедившись в том, что покупатель достиг совершеннолетия, продала ему одну бутылку пива, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ханты-Мансийского автономного округа.

Возбуждено уголовное дело по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». Женщине грозит штраф до 80 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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