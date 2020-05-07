2020-05-07T10:18:13+03:00
Общество

Дополнительную иммунизацию против полиомиелита проведут в Югре

Вакцинации подлежат маленькие дети
Руслан Савинов
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Дополнительную иммунизацию против полиомиелита проведут в ЮгреДополнительную иммунизацию против полиомиелита проведут в ЮгреФото: pixabay.com
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В Югре с 12 мая по 8 июня организуют дополнительную иммунизацию против полиомиелита. Как отмечают в «Центре медицинской профилактики ХМАО», вакцинации подлежат дети в возрасте от полугода до четырех лет.

- Полиомиелит - опасное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом, поражающим нервную систему и приводящим к общему параличу. Предупредить заболевание возможно только путем проведения профилактических прививок, - пояснили врачи.

Пройти иммунизацию нужно тем детям, которые не привиты от полиомиелита или не завершили курс в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

Добавим, что иммунизация будет проходить по индивидуальному графику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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