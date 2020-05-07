Нарушения эксплуатации дамбы в Октябрьском районе полностью устранили
Правоохранители Октябрьского района проверили соблюдение законодательства о безопасности гидросооружений при эксплуатации дамбы обвалования в пгт. Приобье.
Установлено, что в преддверии паводка муниципальное образование Октябрьский район не заключило договор на техобслуживание и содержание дамбы: обслуживающая организация не определена.
- Вероятный вред в результате аварии ГТС - более 350 млн. рублей, в зону возможного затопления попадает жилищный фонд и соцучреждения, - отметили в пресс-службе прокуратуры по ХМАО.
Главе муниципалитета было внесено представление об устранении нарушений: виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Итог: заключен муниципальный контракт на техобслуживание и содержание гидросооружения.
ИСТОЧНИК KP.RU