Нарушения эксплуатации дамбы в Октябрьском районе полностью устранили

7 Май 2020 2020-05-07T09:53:12+03:00

Не обошлось без вмешательства прокуратуры

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Правоохранители Октябрьского района проверили соблюдение законодательства о безопасности гидросооружений при эксплуатации дамбы обвалования в пгт. Приобье.

Установлено, что в преддверии паводка муниципальное образование Октябрьский район не заключило договор на техобслуживание и содержание дамбы: обслуживающая организация не определена.

- Вероятный вред в результате аварии ГТС - более 350 млн. рублей, в зону возможного затопления попадает жилищный фонд и соцучреждения, - отметили в пресс-службе прокуратуры по ХМАО.

Главе муниципалитета было внесено представление об устранении нарушений: виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Итог: заключен муниципальный контракт на техобслуживание и содержание гидросооружения.

ИСТОЧНИК KP.RU