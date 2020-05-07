2020-05-07T09:53:12+03:00
Общество

Нарушения эксплуатации дамбы в Октябрьском районе полностью устранили

Не обошлось без вмешательства прокуратуры
Руслан Савинов
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Нарушения эксплуатации дамбы в Октябрьском районе полностью устранилиНарушения эксплуатации дамбы в Октябрьском районе полностью устранилиФото: pixabay.com
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Правоохранители Октябрьского района проверили соблюдение законодательства о безопасности гидросооружений при эксплуатации дамбы обвалования в пгт. Приобье.

Установлено, что в преддверии паводка муниципальное образование Октябрьский район не заключило договор на техобслуживание и содержание дамбы: обслуживающая организация не определена.

- Вероятный вред в результате аварии ГТС - более 350 млн. рублей, в зону возможного затопления попадает жилищный фонд и соцучреждения, - отметили в пресс-службе прокуратуры по ХМАО.

Главе муниципалитета было внесено представление об устранении нарушений: виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Итог: заключен муниципальный контракт на техобслуживание и содержание гидросооружения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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