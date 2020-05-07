2020-05-07T09:08:58+03:00
Общество

В Барсово Сургутского района появилась первая Аллея памяти

Акция «Сад Памяти» в муниципалитете набирает обороты
Руслан Савинов
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В Барсово Сургутского района появилась первая Аллея памяти. Фото администрации района.В Барсово Сургутского района появилась первая Аллея памяти. Фото администрации района.Фото: pixabay.com
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На территории спорткомплекса «Лидер» в Барсово Сургутского района волонтеры и власти муниципалитета посадили саженцы яблони и сирени. Так был дан старт к участию жителей района во Всероссийской акции «Сад Памяти».

- Соблюдая режим самоизоляции все россияне могут участвовать в масштабной акции дистанционно. Для этого необходимо высадить дерево на своей придомовой территории и обозначить его точкой на интерактивной карте «Сад Памяти», - пояснили организаторы акции.

Известно, что в Сургутском районе запланировали провести масштабные высадки саженцев кустарников на территории всех 13 поселений в честь празднования Победы.

Добавим, что присоединиться к всероссийской акции #СадПамятиДома могут все жители Сургутского района, посадив дерево у себя во дворах, или на садовых участках. Разместить фото посаженного дерева можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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