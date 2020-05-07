2020-05-07T08:36:16+03:00
Общество

Сургутяне украсят дома флагами России

Преобразятся в первую очередь балконы и окна квартир
Руслан Савинов
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Сургутяне украсят дома флагами России. Фото администрации Сургута.Сургутяне украсят дома флагами России. Фото администрации Сургута.
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В канун Дня Победы сургутянам предлагают присоединиться к всероссийской акции «Флаги России. 9 Мая» и поместить символику на балконах и окнах квартир в память о Победе.

Отметим, что всего на территории Сургута уже установлено 150 флагов на опорах освещения. Из бюджета Сургута на эти цели направили около 150 тысяч рублей.

- Акция «Флаги России. 9 Мая» дает жителям возможность продемонстрировать единение народа, несмотря на режим самоизоляции. В прошлые годы российский триколор мы наблюдали на улицах города, в 2020 году мы предлагаем жителям украсить символикой собственные квартиры и дома, – заявил замдиректора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Юрий Валгушкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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