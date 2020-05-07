2020-05-07T08:28:54+03:00
Происшествия

Молодого жителя Алтайского края осудили в Нефтеюганске за сбыт наркотиков

У мужчины изъяли почти 65 грамм «синтетики»
Руслан Савинов
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Молодого жителя Алтайского края осудили в Нефтеюганске за сбыт наркотиковМолодого жителя Алтайского края осудили в Нефтеюганске за сбыт наркотиковФото: pixabay.com
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В Нефтеюганске осудили 22-летнего жителя Алтайского края за сбыт запрещенных веществ. Как отметили в пресс-службе прокуратуры по ХМАО, суд признал виновным мужчину по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере».

Установлено, что злоумышленник действовал в составе группы лиц и получил для сбыта в поселке Барсово Сургутского района «синтетику» массой почти 65 грамм.

- Приехав в Нефтеюганск виновный разделил наркотик на мелкие партии и часть разложил в тайниках-закладках в различных местах города, а часть хранил при себе, - пояснили стражи порядка.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на восемь лет. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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