Молодого жителя Алтайского края осудили в Нефтеюганске за сбыт наркотиков

7 Май 2020 2020-05-07T08:28:54+03:00

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В Нефтеюганске осудили 22-летнего жителя Алтайского края за сбыт запрещенных веществ. Как отметили в пресс-службе прокуратуры по ХМАО, суд признал виновным мужчину по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере».

Установлено, что злоумышленник действовал в составе группы лиц и получил для сбыта в поселке Барсово Сургутского района «синтетику» массой почти 65 грамм.

- Приехав в Нефтеюганск виновный разделил наркотик на мелкие партии и часть разложил в тайниках-закладках в различных местах города, а часть хранил при себе, - пояснили стражи порядка.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на восемь лет. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU