Культурная онлайн-программа на 7 мая для югорчан на самоизоляции
Используйте время дома на самоизоляции с пользой: небольшой дайджест онлайн-мероприятий для любителей культурного отдыха. Обогатите себя настоящими, вечными знаниями из мира литературы и искусства.
1. Дворец искусств Нижневартовск. Что: Викторина "КУЛЬТУРА мира в лицах и фактах от древности до сегодняшних дней". Вопрос четверга. Когда: 7 мая 15.00. Где.
2. Библиотечно-информационная система Нижневартовск. Что: Сказки Швеции. Когда: 7 мая 14.00. Где.
3. Культурно-досуговый центр «Югра-Классик» Ханты-Мансийск. Что: «Домашние концерты» в исполнении солистов и коллективов «Югра-Классик». Когда: 7 мая 18.00. Где.
4. Нижневартовский театр юного зрителя. Что: Рубрика «Говори красиво». Ораторское мастерство. Когда: 7 мая 14.00. Где.
5. Центр культуры «Югра-презент» Югорск. Что: Праздничный концерт«Югорск танцующий» В концерте примут участие лучшие номера танцевальных коллективов МАУ «ЦК «Югра-презент», г. Югорска и г.Советский. Когда: 7 мая 14.00. Где.
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