7 Май 2020 2020-05-07T08:17:06+03:00

Культурная онлайн-программа на 7 мая для югорчан на самоизоляции Фото: pixabay.com

Музеи ждут своих посетителей в онлайн-пространстве

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Используйте время дома на самоизоляции с пользой: небольшой дайджест онлайн-мероприятий для любителей культурного отдыха. Обогатите себя настоящими, вечными знаниями из мира литературы и искусства.

1. Дворец искусств Нижневартовск. Что: Викторина "КУЛЬТУРА мира в лицах и фактах от древности до сегодняшних дней". Вопрос четверга. Когда: 7 мая 15.00. Где.

2. Библиотечно-информационная система Нижневартовск. Что: Сказки Швеции. Когда: 7 мая 14.00. Где.

3. Культурно-досуговый центр «Югра-Классик» Ханты-Мансийск. Что: «Домашние концерты» в исполнении солистов и коллективов «Югра-Классик». Когда: 7 мая 18.00. Где.

4. Нижневартовский театр юного зрителя. Что: Рубрика «Говори красиво». Ораторское мастерство. Когда: 7 мая 14.00. Где.

5. Центр культуры «Югра-презент» Югорск. Что: Праздничный концерт«Югорск танцующий» В концерте примут участие лучшие номера танцевальных коллективов МАУ «ЦК «Югра-презент», г. Югорска и г.Советский. Когда: 7 мая 14.00. Где.

ИСТОЧНИК KP.RU