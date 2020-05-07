Из-за лесного пожара в Кондинском районе запретили охоту

7 Май 2020 2020-05-07T07:58:49+03:00

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Кондинском районе с 7 мая запрещено весной охотиться на водоплавающую и боровую дичь. Причина введения запрета на охоту в муниципалитете - лесной пожар 6 мая в пойме реки Конды из-за нарушения гражданами правил пожарной безопасности. Природное возгорание затронуло семь гектаров.

- Введение запрета на охоту в Кондинском районе не коснется представителей коренных малочисленных народов севера и лиц, не относящихся к этой категории, но постоянно проживающих в местах их традиционной хозяйственной деятельности, для которых охотничий промысел – основа существования, - отметили в пресс-службе правительства ХМАО.

Добавим, что пожароопасный сезон в лесах региона установлен с 25 апреля. За это время в Югре уже случилось два лесных пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU