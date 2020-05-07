«Мицубиси» насмерть сбил пенсионера в Нижневартовске

7 Май 2020 2020-05-07T07:46:24+03:00

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На территории ХМАО накануне, 6 мая, один человек погиб и двое - получили травмы в трех дорожно-транспортных происшествиях. Подробнее об этом стало известно от пресс-службы региональной Госавтоинспекции.

Так, примерно в 23:55 в Нижневартовске на улице 2П-2 ЗПУ 63-летний водитель за рулем «Мицубиси L200» допустил наезд на 52-летнего пешехода. Мужчина, по предварительным данным, переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте в темное время суток.

В результате аварии пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Также известно, что в Югре сотрудники ГИБДД задержали 7 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, и одного – за повторное управление появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 24 водителя привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU