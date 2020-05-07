2020-05-07T05:01:17+03:00
Общество

Погода в Югре 7 мая: весенняя жара

Температура днем поднимется до +25 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 7 мая: весенняя жара. Фото: Савинов Руслан.Погода в Югре 7 мая: весенняя жара. Фото: Савинов Руслан.
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В Ханты-Мансийском автономном округе в четверг, 7 мая, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами небольшой дождь, туман. Ветер юго-восточный 6 – 11 м/с. Температура воздуха ночью +5, +10 градусов, днем +20, +25 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +21, +23 градуса.

В Сургуте станет солнечно и не ожидается осадков. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +14 +17 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется солнечный день и без осадков. Ветер переменный 1-4 метра в секунду. Температура воздух днем составит +8, +12 градусов.

На Руси этот день называли «Евсей — Овсы отсей день». По погоде отмечали: даже если в начале мая стояла хорошая погода, крестьяне не спешили радоваться. Они знали, что после этого дня может быть еще 12 дней морозов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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