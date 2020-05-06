6 Май 2020 2020-05-06T15:55:18+03:00

Возведение школы - долгостроя в Нефтеюганском районе закончат к сентябрю 2020 года Фото: pixabay.com

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела в режиме видеоконференцсвязи заседание совета по вопросам возведения объектов капитального строительства.

Она осмотрела строительство комплекс «Школа – детский сад» на 130 учащихся и 80 воспитанников в поселке Юганская Обь в Нефтеюганском районе.

Стало известно, что готовность объекта – 87 % от запланированного объема работ. Объект должен был быть введен в эксплуатацию еще в прошлом году. Но на сегодняшний день строительство продолжается.

Глава Нефтеюганского района заверила, что 1 сентября юные жители Юганской Оби смогут пойти в новые школу и детский сад.

Добавим, что общая площадь комплекса составляет 7,5 тысячи квадратных метров. На первом этаже - младшие и средние дошкольные группы, спортзал, подсобные помещения, пищеблок, медкабинет и кабинеты начальных классов. На втором - старшие дошкольные и старшие подготовительные группы, помещения детсада, административные помещения, кабинеты по предметам обучения. А на третьем этаже – актовый зал, административные помещения школы и учебные кабинеты.

ИСТОЧНИК KP.RU