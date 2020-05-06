Двое подростков ограбили сверстника в Нижневартовске
Следственный отдел по Нижневартовску следственного управления Следкома Югры возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего местного жителя. Подростка подозревают в совершении преступления по статье «Разбой».
По данным следствия 25 марта 2020 года вечером подозреваемый около одного из домов по улице Мира в Нижневартовске вместе с неустановленным следствием лицом совершил преступление:
- Преступники выждали их 16-летнего знакомого, пока он пройдет мимо. Затем они применили предмет, похожий на пистолет, и напали на потерпевшего. У жертвы отобрали «Айфон» стоимостью 55 тысяч рублей. Похищенное подозреваемый сдал в один из комиссионных магазинов, а деньгами распорядился по своему усмотрению, - пояснили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.
Добавим, что по уголовному делу проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств: расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU