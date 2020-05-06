6 Май 2020 2020-05-06T15:22:42+03:00

Югорчанам рассказали, как можно присоединиться к празднованию Победы, несмотря на пандемию Фото: pixabay.com

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Власти Югры напомнили жителям региона, что до празднования Дня Победы остается немного времени. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, но традиционным форматам мероприятий нашли современные аналоги.

- В этом году мы отмечаем юбилейную дату – 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Присоединяйтесь к акциям в онлайн - режиме. Давайте вместе почтим память героев, - сообщили в пресс-службе правительства ХМАО.

Так, для участия в акции «Бессмертный полк Югры онлайн» достаточно загрузить фотографию героя-предка через бота в Viber или форму. Затем фотографии войдут в телемарафон.

Также стартует международная акция «Сад памяти», в которой югорчане могут принять участие.

- Жителям ХМАО предложено высадить дерево на своем участке в городе, деревне или на даче, избегая личных контактов. Фотографии нужно разместить в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома, геолокацию места высадки занести на интерактивную карту на сайте акции. Планируется высадка более 46 тыс. саженцев, - рассказали организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU