Полиция Урая обнаружила в квартире одного из жителей наркопритон
Полицейские Урая установили, что 48-летний местный житель предоставлял свою квартиру друзьям для изготовления и употребления запрещенных веществ.
- В результате обыска с помощью служебной собаки с места происшествия были изъяты предметы для изготовления и употребления наркотиков: шприцы, бутылки, трубка со следами копчения. Также экспертиза показала, что изъятое вещество весом более грамма – наркотик, - пояснили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
Отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемый в данный момент под подпиской о невыезде. Ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.
Полиция Урая обнаружила в квартире одного из жителей наркопритон.
ИСТОЧНИК KP.RU