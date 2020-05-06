2020-05-06T14:13:27+03:00
Происшествия

Полиция Урая обнаружила в квартире одного из жителей наркопритон

Возбуждено уголовное дело
Руслан Савинов
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Полиция Урая обнаружила в квартире одного из жителей наркопритонПолиция Урая обнаружила в квартире одного из жителей наркопритонФото: pixabay.com
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Полицейские Урая установили, что 48-летний местный житель предоставлял свою квартиру друзьям для изготовления и употребления запрещенных веществ.

- В результате обыска с помощью служебной собаки с места происшествия были изъяты предметы для изготовления и употребления наркотиков: шприцы, бутылки, трубка со следами копчения. Также экспертиза показала, что изъятое вещество весом более грамма – наркотик, - пояснили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемый в данный момент под подпиской о невыезде. Ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Полиция Урая обнаружила в квартире одного из жителей наркопритон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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