6 Май 2020 2020-05-06T13:38:07+03:00

В сфере строительства жилых домов в Белоярском обнаружили хищение бюджетных средств Фото: pixabay.com

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Правоохранители Югры провели проверку соблюдения бюджетного законодательства в одной из организаций региона. О результатах стало известно от пресс-службы региональной прокуратуры.

Установлено, что генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «МПАС – Строй» получил из регионального бюджета субсидию на строительство многоквартирных жилых домов в Белоярском:

- Размер полученной субсидии - более 10,3 миллионов рублей. Но компания возведением объектов не занималась, договоры на строительство жилых домов на территории города не заключались, - отметили стражи порядка.

Материалы дела были направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU