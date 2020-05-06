В сфере строительства жилых домов в Белоярском обнаружили хищение бюджетных средств
Правоохранители Югры провели проверку соблюдения бюджетного законодательства в одной из организаций региона. О результатах стало известно от пресс-службы региональной прокуратуры.
Установлено, что генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «МПАС – Строй» получил из регионального бюджета субсидию на строительство многоквартирных жилых домов в Белоярском:
- Размер полученной субсидии - более 10,3 миллионов рублей. Но компания возведением объектов не занималась, договоры на строительство жилых домов на территории города не заключались, - отметили стражи порядка.
Материалы дела были направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU