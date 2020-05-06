Югорчан обязали носить средства индивидуальной защиты

6 Май 2020 2020-05-06T13:29:11+03:00

Мера вступает в силу с 12 мая

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала постановление о введении дополнительных мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Итак, согласно положениям документа жителям региона необходимо использовать медицинские маски, респираторы и заменяющие их текстильные изделия при нахождении во всех видах общественного транспорта, такси, общественных местах и закрытых помещениях общего пользования.

Добавим, что постановление вступает в силу с 12 мая 2020 года. В ХМАО ежесуточно производится около 30 тысяч штук гигиенических масок.

Также стало известно, что первая партия экспресс-тестов для повышения выявляемости инфекции поступит в регион в ближайшие дни. Это также позволит усилить контроль за въезжающими в регион на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU