2020-05-06T12:25:21+03:00
Общество

Югорчанам напомнили, где в ХМАО добывали волосы Венеры

Редкий минерал - одна из гордостей недр региона
Руслан Савинов
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Югорчанам напомнили, где в ХМАО добывали волосы Венеры. Фото «Музея Природы и Человека».Югорчанам напомнили, где в ХМАО добывали волосы Венеры. Фото «Музея Природы и Человека».
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Сотрудники «Музея Природы и Человека» в Ханты-Мансийске, несмотря на пандемию, проводят большое количество мероприятий для любознательных жителей региона. Музейщики рассказали югорчанам об одном из минералов Приполярного Урала, который называют волосы Венеры: он же рутил в кварце.

- Рутил – самый распространенный из титансодержащих минералов, встречающихся на Приполярном Урале. Пучки золотисто-желтых тонкоигольчатых кристаллов рутила в кварце придают ему необычайную привлекательность, превращая горный хрусталь в ювелирный кварц-волосатик. В России самые прекрасные образцы кварца-волосатика добывали на таких месторождениях как Верхний Парнук, Фейко-Шор, Желанное, Хасаварка, Додо, Пуйва и многих других, - сообщили специалисты.

Добавим, что присоединиться к онлайн-мероприятиям «Музея Природы и Человека» можно в соцсети «ВКонтакте» по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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