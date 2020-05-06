Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Сургутском районе

6 Май 2020 2020-05-06T12:17:25+03:00

Медики делают все необходимое для локализации инфекции

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В ХМАО лабораторно подтверждены 29 новых случаев заболевания коронавирусом в шести муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Сургутский район – 17, Нижневартовский район – четыре, Сургут – один, Нефтеюганск – два, Мегион – четыре, Нягань – один, - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора по ХМАО.

Напомним, что всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе к настоящему моменту - 537.

- Количество заболевших по возрастной структуре: дети – 5, 18-29 лет – 6, 30-49 лет - 13, 50-64 года – 3, старше 65 лет - 2 случая, - рассказали врачи.

Известно, что из ранее установленных очагов – 25 случаев, завозной – один, а в трех случаях контакт устанавливается.

В состоянии пневмонии сейчас два из новых случаев, с симптомами ОРВИ - шесть, в бессимптомной форме заболевания – 21 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU