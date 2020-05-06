6 Май 2020 2020-05-06T12:04:37+03:00

В ХМАО в 2020 году появились на свет 1641 новорожденных Фото: pixabay.com

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В Югре накануне, 5 мая. отмечали Международный день акушерок. Поздравления представителям этой профессии разместила в своем официальном аккаунте в соцсети «Инстаграм» глава региона Наталья Комарова.

- Благодаря профессионализму, в том числе акушеров, за первый квартал 2020 года в Югре родился 1641 малыш. Спасибо Вам, спасибо за каждого ребенка. Желаю здоровья Вам и Вашим близким, - обратилась Наталья Комарова.

Она отметила, что в начале апреля в Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска медработники приняли роды у молодой беременной женщины, контактировавшей с человеком, у которого выявлен положительный результат на коронавирусную инфекцию:

- Благодаря слаженной работе специалистов югорчанка родила мальчика весом 3300 граммов. Малыша обследовали. Все прошло успешно, молодая мама и ее ребенок здоровы. За время пандемии это первый подобный случай в Югре. Наш медперсонал доказал, что способен работать в экстренных условиях, - отметила губернатор региона.

ИСТОЧНИК KP.RU