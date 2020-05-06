2020-05-06T11:01:03+03:00
Происшествия

Троица похитителей нефти в Югре получила тюремные сроки

Мужчины украли сырье массой более 70 тонн
Руслан Савинов
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Троица похитителей нефти в Югре получила тюремные срокиТроица похитителей нефти в Югре получила тюремные срокиФото: pixabay.com
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Городской суд Мегиона вынес приговор в отношении жителя Нижневартовска и двух граждан Казахстана. По данным пресс-службы прокуратуры ХМАО, мужчин признали виновными по статье «Покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору из нефтепровода в особо крупном размере».

Судом установлено, что злоумышленники подключились к напорному магистральному нефтепроводу вблизи Мегиона:

- Они откачали сырье массой более 70 тонн на сумму более миллиона 700 тысяч рублей. Похищенное преступники хранили на арендованной заправочной базе грузовой техники для последующей продажи. В ноябре 2019 года во время закачки нефти в полуприцеп-цистерну их задержали, - рассказали сотрудники правоохранительных органов.

Суд назначил обвиняемым наказание в виде лишения свободы на сроки от полугода до года. Отбывать наказание они будут в исправительных колониях общего и строгого режимов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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