Троица похитителей нефти в Югре получила тюремные сроки
Городской суд Мегиона вынес приговор в отношении жителя Нижневартовска и двух граждан Казахстана. По данным пресс-службы прокуратуры ХМАО, мужчин признали виновными по статье «Покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору из нефтепровода в особо крупном размере».
Судом установлено, что злоумышленники подключились к напорному магистральному нефтепроводу вблизи Мегиона:
- Они откачали сырье массой более 70 тонн на сумму более миллиона 700 тысяч рублей. Похищенное преступники хранили на арендованной заправочной базе грузовой техники для последующей продажи. В ноябре 2019 года во время закачки нефти в полуприцеп-цистерну их задержали, - рассказали сотрудники правоохранительных органов.
Суд назначил обвиняемым наказание в виде лишения свободы на сроки от полугода до года. Отбывать наказание они будут в исправительных колониях общего и строгого режимов.
ИСТОЧНИК KP.RU