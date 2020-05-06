6 Май 2020 2020-05-06T10:17:20+03:00

В Сургутском районе приступили к обработке территории против клещей Фото: pixabay.com

Муниципалитет расположен в очаге, где обитает более 10 видов паразитов

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Жителям Сургутского района следует сохранять не только самоизоляцию и не посещать места лесозоны и парки не только по причине пандемии, но и из-за периода ранней активности клещей.

- В Югре уже зарегистрировано более 40 случаев присасывания клещей. Самый активный период у этих паукообразных — лето. Но появляться они начинают уже в апреле и нападают вплоть до октября, - пояснили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Напомним, что Сургутский район расположен в природном очаге, где обитает более 10 видов возбудителей инфекционных и паразитарных болезней. Клещи переносят вирусный клещевой энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз, туляремия и прочие болезни.

- В начале мая в районе стартует первый этап противоклещевых обработок на 208 объектах городских и сельских поселений, - сообщила начальник службы по реализации отдельных полномочий в сфере здравоохранения администрации Сургутского района Ольга Мосалева.

ИСТОЧНИК KP.RU