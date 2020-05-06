2020-05-06T10:03:07+03:00
Происшествия

Один югорчанин украл дорожные плиты, а другой - колеса с летней резиной

Возбуждены уголовные дела
Руслан Савинов
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Один югорчанин украл дорожные плиты, а другой - колеса с летней резинойОдин югорчанин украл дорожные плиты, а другой - колеса с летней резинойФото: pixabay.com
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В Югре накануне, 5 мая, случилось 227 преступлений. По данным пресс-службы УМВД по ХМАО, уже раскрыто 122 нарушения закона, из них: убийство, три грабежа, шесть мошенничеств, 27 краж, 20 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и три угона.

Так, полиция Сургутского района установила 34-летнего подозреваемого, который демонтировал и похитил 14 дорожных плит. Имущество принадлежало муниципальному образованию Лянтор. Ущерб - более 2500 рублей. Возбуждено уголовное дело. Мужчина под подпиской о невыезде.

Тем временем сотрудники уголовного розыска Югорска нашли 49-летнего подозреваемого, который ранее похитил автомобильные колеса с летней резиной из гаража на улице Промышленная. Мужчину поместили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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