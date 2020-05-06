6 Май 2020 2020-05-06T08:59:21+03:00

Культурная онлайн-программа на 6 мая для югорчан на самоизоляции Фото: pixabay.com

Музеи ждут своих посетителей в онлайн-пространстве

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Используйте время дома на самоизоляции с пользой: небольшой дайджест онлайн-мероприятий для любителей культурного отдыха. Обогатите себя настоящими, вечными знаниями из мира литературы и искусства.

1. Дворец культуры «Октябрь» Нижневартовск. Что: Уроки вальса от образцового художественного коллектива студии бального танца «БЭСТ», рук. Захарченко Н.В. Когда: 6 мая 14.00. Где.

2. Центр национальных культур Нижневартовск. Что: Рубрика «#готовимдома с Сашей Тарасовой». Когда: 6 мая 15.00. Где.

3. Что: «Домашние концерты» в исполнении солистов и коллективов «Югра-Классик». Когда: 6 мая 18.00. Где.

4. Детская школа искусств города Югорска. Что: Юные герои Великой Отечественной войны и их подвиги, документальный фильм. Когда: 6 мая 18.00. Где.

ИСТОЧНИК KP.RU