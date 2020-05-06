Вартовчанку осудят за жестокое обращение с родными детьми

6 Май 2020 2020-05-06T08:51:42+03:00

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Правоохранители Нижневартовска утвердили обвинение по уголовному делу в отношении 47-летней местной жительницы. По данным пресс-службы прокуратуры ХМАО, женщину обвиняют в совершении преступлений по статьям «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними» и «Неуплата средств на содержание детей».

По данным следствия, обвиняемая имела на иждивении двух несовершеннолетних и надлежащим образом не исполняла обязанности по их воспитанию: долгое время она жестоко обращалась с ними:

- Женщина злоупотребляла спиртным, надлежащий уход за детьми не осуществляла, полноценным питанием их не обеспечивала. Решением суда была лишена родительских прав, - пояснили стражи порядка.

Также вартовчанка уклонялась от уплаты денег на содержание детей. К настоящему моменту уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU