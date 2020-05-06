2020-05-06T08:41:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще шесть югорчан излечились от коронавируса

Общее число выздоровевших в регионе - 165 человек
Руслан Савинов
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Еще шесть югорчан излечились от коронавирусаЕще шесть югорчан излечились от коронавирусаФото: pixabay.com
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По состоянию на 6 мая в ХМАО выписаны в связи с выздоровлением еще шесть пациентов.

- Всего из 508 зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции 326 пациентов в состоянии средней и легкой степени тяжести, состояние 13 пациентов тяжелое, из них пять подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, - пояснили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Таким образом, в сумме в Югре количество выздоровевших на сегодня составило 165 человек.

- Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88, - напоминают югорчанам врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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