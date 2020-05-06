Еще шесть югорчан излечились от коронавируса
По состоянию на 6 мая в ХМАО выписаны в связи с выздоровлением еще шесть пациентов.
- Всего из 508 зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции 326 пациентов в состоянии средней и легкой степени тяжести, состояние 13 пациентов тяжелое, из них пять подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, - пояснили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.
Таким образом, в сумме в Югре количество выздоровевших на сегодня составило 165 человек.
- Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88, - напоминают югорчанам врачи.
ИСТОЧНИК KP.RU
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